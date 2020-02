Les hommes sont incapables d’aimer?

Tous ceux qui ont déjà lu des textes de la féministe Martine Delvaux savent que cette femme ne tient pas les hommes en haute estime.

Mais dans une lettre ouverte publiée dans La Presse à la Saint-Valentin, l’écrivaine a dépassé les bornes.

UN TEXTE ANTI-HOMMES

Voici des extraits de son texte intitulé Il faut aimer les femmes, texte dans lequel elle s’adresse aux hommes (attachez votre tuque avec de la broche, c’est assez gratiné, merci)...

« Devant les cartes de souhaits, les paillettes et les cœurs, les images de couples homme et femme enlacés, devant les je t’aime mon amour pour la vie, je me demande si vous nous aimez assez pour vous arrêter de parler, deux minutes, et nous écouter.

Pour vous intéresser vraiment aux phrases qu’on met ensemble, aux opinions qu’on formule, au jugement qu’on pose sur notre monde.

Devant les restaurants qui affichent complet parce que le soir de la Saint-Valentin, je te sors ma belle, je me demande ce que ça veut dire, pour vous, de prendre ce repas avec nous.

Qu’est-ce qu’on fête, ce soir-là, en posant le geste rituel de partager des plats et du vin ? Est-ce que c’est bien l’amour qui est célébré ?

Parce que si c’est d’amour dont il est question, ça veut dire que vous serez capables, au retour, d’entendre nos désirs autant que notre fatigue, nos soupirs autant que nos hésitations, notre plaisir autant que notre refus. »

Bref, les hommes ne sont pas capables d’écouter les femmes, les hommes n’aiment pas vraiment les femmes, les hommes n’acceptent pas que leurs compagnes ne soient pas toujours disponibles pour assouvir leurs instincts, les hommes ne pensent qu’à leur plaisir, les hommes sont égoïstes, les hommes n’arrêtent pas de parler, etc.

Imaginez si c’était un Blanc qui s’adressait aux Noirs de cette façon.

Ou un hétéro qui s’adressait aux gais dans ces termes.

BONJOUR L’AMALGAME !

Je m’excuse, mais... on n’est pas censé lutter contre les amalgames ?

Chaque fois que quelqu’un critique l’islamisme, il y a toujours des lecteurs pour dire : « Attention, il ne faut pas faire d’amalgames, il ne faut pas mettre tous les musulmans dans le même sac, il faut prendre soin de distinguer Islam et islamisme ! »

D’accord.

Mais que dire des amalgames de madame Delvaux ?

Cette féministe met tous les hommes dans le même paquet.

À l’entendre, TOUS les hommes sont misogynes et AUCUN n’est capable de vraiment aimer une femme.

MADAME LA PROF

Rappelons que madame Delvaux enseigne à l’UQAM. Je serais curieux d’entendre ce qu’elle dit dans ses cours.

Que La Presse ait décidé de publier ce texte le jour de la Saint-Valentin en dit long sur ce journal...

Je ne sais pas ce qui est arrivé à madame Delvaux pour qu’elle déteste tant les hommes, et ça ne me regarde pas, c’est sa vie.

Mais j’aimerais lui rappeler que ce ne sont pas LES hommes qui battent et maltraitent les femmes.

Ce sont DES hommes.

Si madame la professeure ne sait pas faire la différence entre un article défini et un article indéfini, je me ferais un plaisir de lui faire parvenir un exemplaire du Grevisse.