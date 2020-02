Nathan Beaulieu met fin à sa série d’insuccès

Le défenseur Nathan Beaulieu a marqué un premier but en plus d’un an et sa réussite a permis aux Jets de Winnipeg de vaincre les Blackhawks de Chicago 3 à 2, dimanche soir, au MTS Centre.

Au début de la troisième période, l’ancien choix de première ronde du Canadien de Montréal a décoché un lancer sur réception qui trompé la vigilance du gardien Corey Crawford.

«Ce n’était évidemment pas le plus beau des buts que j’ai marqués, mais c’était un gros but, a indiqué Beaulieu au site internet de la Ligue nationale. Ce match était important pour nous. Nous savions à quel point cette victoire était importante, juste pour les points au classement. Ce n’était pas notre meilleur match, mais nous nous devions de remporter cette importante partie, et ce, à un moment opportun.»

En plus de procurer la victoire à la formation du Manitoba, Beaulieu également touché le fond du filet adverse pour une première fois depuis le 27 novembre 2018, alors qu’il portait l’uniforme des Sabres de Buffalo.

Il s’agissait évidemment de sa première réussite de la campagne 2019-2020. Lors de ce match, il a aussi obtenu une mention d’aide, ce qui porte son total de points à six en 27 rencontres cette saison.