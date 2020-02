Piette se fait rassurant

SAN JOSÉ | Les partisans se sont grandement inquiétés du fait que l’Impact n’a marqué que quatre buts en cinq matchs préparatoires, étant blanchi à trois reprises et ne remportant qu’une seule victoire, mais Samuel Piette s’est montré rassurant.

« C’est encore tôt. On a perdu Nacho, je ne veux pas revenir là-dessus, mais c’est une pièce importante, donc c’est à nous de trouver des solutions pour créer des occasions offensivement.

« Le coach l’a dit, le problème, c’est quand tu ne t’en crées pas, mais ça n’a pas été le cas dans nos matchs préparatoires. Il faut mettre la balle au fond du filet, et je sais qu’on a la qualité pour. »

Deux forces

Rod Fanni, qui en a vu d’autres, aime l’équipe qu’il voit, et lorsqu’on lui demande d’en identifier les forces, il pointe vers deux éléments.

« Une de nos forces, c’est la jeunesse parce que ça apporte pas mal de fougue et d’énergie. Ils ont envie d’apprendre énormément. »

Il souligne aussi l’apport de Thierry Henry, qui mène bien son effectif et qui lui inculque de bonnes habitudes de travail. « Il y a aussi l’arrivée du nouvel entraîneur. Il apporte vraiment beaucoup au niveau tactique, de sa culture et de son expérience.

« Pour certains, ça peut paraître un peu lourd dans le sens où ils n’ont pas toujours l’habitude, mais on se rend compte qu’en insistant et en travaillant, il y a beaucoup de choses qui rentrent, et il fait vraiment un super travail. »