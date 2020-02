Saguenay : l’agresseur de deux escortes plaide coupable

L'homme qui avait agressé sexuellement deux escortes, en mars 2019 dans le secteur de Jonquière à Saguenay, a écopé de cinq ans et trois mois de pénitencier, lundi.

Vincent Gagné devait subir son procès devant jury la semaine prochaine, mais il a finalement reconnu sa culpabilité au palais de justice de Chicoutimi.

Les événements se sont produits dans la nuit du 21 mars 2019, vers 3h30 du matin, derrière une résidence de la rue Saint-Gérard, dans l'arrondissement de Jonquière.

L'accusé a fait appel aux services de deux escortes, âgées de 18 et 20 ans. Il reconnait les avoir forcées à se déshabiller et à avoir des relations sexuelles, à l'extérieur. Non seulement les deux femmes n'ont pas été payées, mais Vincent Gagné leur a également volé leur sac à main.

L'homme de 22 ans a plaidé coupable à des accusations réduites. Gagné était initialement accusé d'agression sexuelle armée et de vol qualifié à l'endroit des deux escortes. Ces accusations ont été modifiées en agression sexuelle et vol.

«Monsieur avait toujours nié avoir utilisé un couteau. C'était le coeur du débat... Maintenant, une fois qu'on a réussi à avoir un règlement sur des chefs moindres et inclus, c'était à la satisfaction de mon client», a déclaré l'avocat de l'accusé, Julien Boulianne.

Vincent Gagné, qui n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice, était détenu depuis son arrestation à la prison de Roberval. Il prend maintenant le chemin d’un pénitencier fédéral.

Il sera également inscrit à vie au registre des délinquants sexuels.