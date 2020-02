The Voice: Margau se joint à Lara Fabian

Trois ans après avoir été révélée grâce à La Voix, Margau tente aujourd’hui sa chance en France avec The Voice : La plus belle voix. La Québécoise de 20 ans s’est jointe à l’équipe de Lara Fabian à la suite de son audition à l’aveugle diffusée le week-end dernier.

« J’ai toujours rêvé de faire voyager ma musique de l’autre côté de l’océan. Aujourd’hui, The Voice me permet de le faire et je pense que ça va continuer de m’ouvrir des portes », se réjouit Margau, en entretien au Journal.

C’est son interprétation de la chanson En rouge et noir, tube pop de Jeanne Mas ayant fait fureur en France dans les années 1980, qui lui a permis de convaincre les quatre coachs : Marc Lavoine, Amel Bent, Pascal Obispo et Lara Fabian.

Mais Margau avait un but bien précis en foulant les planches du plateau de TF1 : séduire Lara Fabian.

« Quand Marc Lavoine s’est retourné en premier, j’étais soulagée. Mais je me disais qu’il me restait encore du travail à faire. Je voulais absolument travailler avec Lara Fabian. Je l’ai vue coacher pendant les deux dernières saisons de La Voix au Québec et je savais qu’on avait les mêmes repères musicaux », explique Margau en entrevue.

Carrière en veilleuse

Depuis son passage à la mouture québécoise de l’émission en 2017, Margau a enfilé les projets, participant notamment aux tournées de Mario Pelchat et les prêtres, en plus d’avoir lancé deux chansons originales.

Mais la chanteuse avait prévu de mettre sa carrière musicale en veilleuse l’an dernier afin de suivre son conjoint hockeyeur jusqu’à Cholet, une commune au sud-ouest de Paris. Sa décision était déjà prise lorsqu’elle a reçu l’invitation de TF1 à participer aux préauditions en vue de la neuvième saison de The Voice : La plus belle voix, diffusée depuis le mois dernier.

« J’ai auditionné trois fois pour l’émission dans le passé, alors je n’avais pas l’intention d’essayer à nouveau cette année. Mais quand ils m’ont approchée, je me suis dit que je ne pouvais pas refuser ça », relate-t-elle.

Maintenant que son audition à l’aveugle (ou simplement Blind, sur le plateau de TF1) est derrière elle, on reverra Margau à la prochaine étape, soit celle des Battles. La date de diffusion devrait être annoncée prochainement.