Musicien, enseignant, homme d'affaires... et aveugle!

Privé de la vue depuis l’âge de 16 ans, un homme de 77 ans vient de prendre sa retraite, après avoir mené de front une carrière de musicien, d’enseignant et d’homme d’affaires. Tout ça, sans que son handicap le freine.

Jacques Côté se souvient encore vivement des premiers jours où sa vie a basculé.

«En 1958, je suis allé à Boston pour me faire opérer pour des décollements de rétine et [pour une] dégénérescence du nerf optique, et l’opération a raté. C’est-à-dire qu’à 16 ans, c’est devenu le black-out total», se souvient l’homme de Québec.

Alors adolescent, il doit apprendre à gérer cette nouvelle réalité qui a eu des impacts importants, notamment sur son cercle d’amis.

«À 16 ans, on a surtout des amis sportifs. Je jouais au hockey et au baseball. Du jour au lendemain, je n’avais plus de vision. Mes amis continuaient de venir me voir, mais ils savaient bien que je n’irais pas jouer avec eux, ils ont donc disparu», raconte-t-il.

Malgré cela, il a refusé de se laisser abattre. Même s’il n’acceptait pas entièrement son handicap, particulièrement quand venait le temps d’approcher une fille, il n’a jamais montré de signes de découragement.

Il raconte que son père – qu’il qualifie de héros de sa vie – y était pour beaucoup. «Il savait, d’instinct, comment faire avec un enfant aveugle», fait valoir M. Côté.

Une première révélation

M. Côté a fréquenté une école pour aveugles où il fait la connaissance de Paul-André Bernier, un élève qui venait de perdre la vue quelques mois avant.

Ce nouvel ami était musicien et lui a communiqué sa passion. M. Côté a choisi le piano et est tombé amoureux.

«J’ai capoté au point que je jouais dès que j’avais l’occasion», lance-t-il, ajoutant qu’il ne serait sans doute jamais devenu pianiste s’il n’avait pas fait la rencontre de cet ami.

Pendant des années, M. Côté a joué du piano six soirs par semaine, notamment au Concorde et au Château Frontenac.

Pendant cette période, M. Côté s’est marié et a eu deux enfants.

Une seconde rencontre

Le père de famille cherche à se trouver un emploi avec plus de stabilité. En tant que pianiste, il fait la rencontre d’un directeur de commission scolaire qui lui dit que sa candidature serait traitée comme celle d’un voyant, s’il avait les qualifications requises pour enseigner.

«C’est tombé dans l’oreille d’un aveugle, mais pas dans celle d’un sourd», lance-t-il.

Il a donc entrepris des études pour devenir enseignant, tout en continuant sa carrière de musicien. Après ses études, en 1972, il a commencé à enseigner le français et la technologie à des enfants aveugles.

Une retraite méritée

L’aventure professionnelle de M. Côté a pris encore un nouveau tournant, en 1987, lorsqu’il a rencontré un fonctionnaire du ministère de l’Éducation responsable du matériel spécialisé pour les groupes avec des handicaps.

L’homme lui confie que la traduction en braille des livres était très limitée.

C’est ainsi qu’a germé l’idée de créer Braille Jymico, une entreprise spécialisée en production de documents en braille et en gros caractères.

«Si je ne l’avais pas rencontré, probablement que cette entreprise n’aurait jamais existé», indique M. Côté, qui a pris sa retraite officiellement après la vente de l’entreprise, l’été dernier.