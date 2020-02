Un honneur surréel pour Chris Phillips

Chris Phillips deviendra mardi le deuxième joueur de l’histoire moderne des Sénateurs d’Ottawa à voir son chandail retiré par l’organisation. Pour cette occasion, le grand défenseur a accepté de faire le point sur sa carrière.

Le numéro 4 du natif de Calgary rejoindra le 11 de Daniel Alfredsson dans les hauteurs du Centre Canadian Tire. Même s’il n’a pas été capitaine comme son coéquipier suédois, il était lui aussi reconnu pour ses capacités de meneur.

«C’est un honneur que mon numéro soit hissé au plafond de l’amphithéâtre, a dit Phillips, mardi dernier, lors d’un panel de discussion du quotidien “Ottawa Sun”. Bien honnêtement, c’est un peu surréel en ce moment quand j’y pense.»

Choisi au premier rang par les «Sens» au repêchage de 1996, l’arrière de 41 ans s’est surtout démarqué par sa longévité et ses prouesses en défense. Il a passé les 17 saisons de sa carrière à Ottawa et a pris sa retraite en 2015. Il détient le record de la concession pour le plus de matchs disputés en saison régulière avec 1179.

Une carrière digne de mention

Au curriculum vitae de Phillips, on peut ajouter deux médailles d’or au Championnat du monde junior, en 1996 et 1997, ainsi que la finale de la coupe Stanley perdue aux mains des Ducks d’Anaheim en 2007.

«Je n’aurais pu imaginer un meilleur parcours, a-t-il confié. Tu ne penses pas jouer aussi longtemps lorsque tu es repêché, et surtout pas avec une seule équipe. C’est bien d’être reconnu. Je sais que j’ai connu de grands moments dans ma carrière, mais j’ai toujours vécu au jour le jour. Cet aspect de loyauté envers l’équipe et vice-versa, j’en suis très fier, mais de voir mon chandail retiré est comme la cerise sur le sundae.»

En 1179 matchs, l’athlète de 6 pi et 3 po et 219 lb a cumulé 288 points. Il a également disputé 114 rencontres éliminatoires, récoltant 15 points.

«Je sais qu’une fois que le numéro 4 sera en haut, mon héritage sera préservé. Lorsque j’irai aux parties avec mes enfants et que je leur montrerai la bannière ; c’est dur de trouver les mots pour décrire à quel point ce sera spécial», a déclaré celui qui était surnommé «Big Rig».