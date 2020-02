Un refuge à la rescousse des animaux sauvages

Un refuge pour animaux sauvages de Chaudière-Appalaches est vraiment très occupé et vient en aide à des centaines de bêtes.

Le nombre de pensionnaires est le plus élevé des six dernières années chez l'organisme SOS Miss Dolittle à Saint-Henri-de-Lévis.

L'été dernier, un jeune renard a été heurté par un véhicule. Dans un piteux état, il a été amené au Centre d'aide pour animaux sauvages SOS Miss Dolittle.

Comme des milliers d'animaux, Jennifer Tremblay en prend soin pour qu'il puisse réintégrer son habitat naturel dans les prochains mois.

«On a reçu jusqu'à présent près de 120 espèces. On reçoit beaucoup d'oiseaux parce qu'il y a plus d'oiseaux que de mammifères», explique la présidente et fondatrice de SOS Miss Dolittle.

Qu'il s'agisse de chauves-souris, d'écureuils ou d'oiseaux, les raisons de leur arrivée au refuge sont nombreuses.

«Les oiseaux se cognent beaucoup après les fenêtres, des collisions avec des voitures, morsures de chat, morsures de chien, chasse, trappage», énumère-t-elle.

Une vocation qui peut s’avérer parfois difficile émotivement.

«Oui, il y a vraiment des journées difficiles. En particulier quand ça fait des mois qu'on travaille et qu'on pense qu'on va y arriver, mais qu'on arrive devant un mur. Il faut prendre soin de soi à travers tout ça. Parce que ce n'est jamais agréable de faire euthanasier un animal», dit-elle.

«Un centre de réhabilitation de la faune, ça ne caresse pas les animaux, ça ne parle pas aux animaux, ça ne bichonne pas les animaux. C'est très difficile de les aimer en silence», ajoute-t-elle.

Présentement, ce sont près d'une soixantaine d'animaux sauvages qui sont au refuge SOS Miss Dolittle. Et la plupart d'entre eux devraient être relâchés dans la nature au début du printemps.