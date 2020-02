BEAULIEU, Jean-Guy



À l'hôpital Laval de Québec, le 5 février 2020, à l'âge de 77 ans et 1 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Beaulieu, époux de madame Francine Fournier. Il demeurait à Sayabec. Il était le fils de feu monsieur Adrien Beaulieu et de feu madame Marie-Rose Rouleau. Monsieur Beaulieu laisse dans le deuil, son épouse Francine, ses enfants: Marie-Hélène (Steeve Poirier), Nathalie (André Poirier), Jean- Michel; ses petits-enfants: Samuel, Jean-François, Rosalie, Andrée-Anne (Benoit Mailhot), Julien, Fabrice. Il était le frère de: feu Jean-Claude, Louisette (Bertrand Bellavance), Micheline (feu Jean-Marc Morin), Danielle, Francine (Maurice Arsenault), Normand (Patricia Pelletier), Gilles, René, Alain. Il laisse également dans le deuil, ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Fournier, ses tantes, ses neveux et ses nièces ainsi que de nombreux parents et amis(es). La famille recevra les condoléances à laFournier1, avenue MarcheterreSayabecle vendredi 21 février 2020, de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h.Samedi, jour de la célébration, la Maison commémorative ouvrira à compter de 8 h 30. L'inhumation aura lieu au cimetière Jardin de la paix de Sayabec, ultérieurement. Sur le site gfournier.com, vous pouvez consulter cet avis de décès. Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire un don à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec ou à la Fondation Maurice Fournier pour la Fabrique de Sayabec, par l'entremise de l'hôtesse au salon.