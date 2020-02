4 aubaines de voyage qui donnent envie de planifier un voyage immédiatement

Vous rêvez de partir en voyage (très) prochainement? Voici quelques aubaines intéressantes pour des vols et des forfaits tout compris.

Soyez prévenus: les offres de ce genre ne durent vraiment pas longtemps. Toutes les aubaines étaient valides au moment de la rédaction. Faites vite!

Paris aller-retour à moins de 400 $

Envie d’un voyage à Paris ce printemps, à partir de Montréal? Yulair a déniché des vols dans les 300 $ pour plusieurs dates en avril, mai et juin 2020, et ce, avec des compagnies aériennes à bas prix comme Level et Vueling. Les prix changent très rapidement. Consultez cette page pour voir les combinaisons de dates en question: montreal.yulair.com.

Forfaits dans le Sud: le 2e à 50 %

Vacances Air Canada propose actuellement de bons rabais aux voyageurs qui souhaitent partir dans le Sud en forfait tout compris. Si vous faites une réservation d’ici le 23 février, pour un voyage se déroulant entre le 1er juin et le 31 octobre, vous obtenez deuxième forfait à 50 % de rabais. L’offre est valide pour certains hôtels et destinations seulement.

Un exemple? Avec cette promo, une semaine pour deux à l’hôtel 4 étoiles Sandos Caracol Eco Resort à Playa del Carmen, au Mexique, peut coûter 889 $ par personne, à partir de Montréal. Les détails sont ici: vacations.aircanada.com .

Vols pour Orlando à 168 $

Allegiant Air, une compagnie aérienne à bas prix des États-Unis, offre actuellement des vols aller-retour vers Orlando entre 168 $ et 292 $ CAD pour le mois de mars 2020. Ces vols décollent de Plattsburgh, dans l’État de New York, et non pas du Québec (le stationnement coûte 8 $US par jour à l’aéroport de Plattsburgh). Différentes combinaisons de dates de voyage sont possibles. Pour les consulter, rendez-vous (rapidement) sur le site de flytrippers.com .

Une semaine 4 étoiles dans le Sud 835 $

Avis aux amoureux de Cuba, Sunwing offre des forfaits tout inclus à partir de 835 $ par personne au Memories Holguin Beach Resort, un hôtel 4 étoiles de Holguin. Il s’agit d’un rabais de 41 % du prix habituel, selon la compagnie.

Ce voyage est offert pour des départs les 8 et 9 mars 2020, mais d’autres dates sont proposées à des prix similaires. Consultez cette page pour en savoir plus.