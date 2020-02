PICHÉ, Evelyne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 février 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Evelyne Piché, épouse de feu monsieur Jean-Marie Jobin, fille de feu monsieur François Piché et de feu madame Angéline St-Laurent. Elle demeurait à St-Basile. Elle laisse dans le deuil ses filles: Isabelle (Guy Grenier), Mélanie (Éric Dugal); ses petits-enfants: Guyllaume, Jonathan (Arianne Rivard), Xavier, Emy et Alycia; ses frères et sœurs: feu Jean-Louis, feu Clodet, Thérèse (feu Robert Gravel), Nicole, Carole, Francine (Doris Genois), Michelle, Normand, Louise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jobin: Rolland (Cécile Tremblay), Madeleine (Marcel Pigeon); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami (es). Un merci spécial à sa grande amie et voisine madame Denise Langlais pour toutes les attentions et les soins prodigués ainsi qu'à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour leur humanisme. La famille recevra les condoléances, à partir de 9h30 à l'église. Un service religieux sera célébré, en présence des cendres, le jeudi 20 février 2020 à 11h, en l'église de St-Basile sous la direction de laLes cendres seront inhumées au cimetière paroissial à une date ultérieure.