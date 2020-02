À contre-cœur, Brenden Dillon quitte San Jose

Vraisemblablement à son plus grand déplaisir, le défenseur Brenden Dillon a été échangé aux Capitals de Washington par les Sharks de San Jose, mardi.

En retour, la formation californienne a obtenu un choix de deuxième tour au prochain repêchage, sélection acquise précédemment de l’Avalanche du Colorado, ainsi qu’un choix conditionnel de troisième ronde en 2021. Par ailleurs, les Requins assumeront la moitié du salaire de leur ancien porte-couleurs dont le contrat de cinq ans et de 16,35 millions $ prendra fin cette année.

Dillon a inscrit un but et 13 mentions d’aide pour 14 points en 59 parties depuis le début de la campagne. Il a maintenu un différentiel de 0 et écopé de 83 minutes de punition. Ayant amorcé sa carrière dans la Ligue nationale chez les Stars de Dallas en 2011-2012, le Britanno-Colombien a amassé 114 points, incluant 22 filets, en 588 affrontements à vie.

L’arrière de 29 ans avait éclaté en sanglots devant les médias, lundi, quand il fut invité à commenter l’idée d’évoluer pour une autre organisation.