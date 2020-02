Arizona: 3 randonnées en vélo de montagne au milieu du désert

Vous envisagez un séjour au chaud cet hiver, du côté de l'Arizona par exemple? On vous dévoile nos coups de coeur pour explorer le désert en vélo de montagne sans jamais trop s'éloigner de la ville de Phoenix.

McDowell Sonoran Preserve

Considérée comme un véritable parc d'attractions naturel pour les amateurs de vélo de montagne et de randonnée, cette réserve qui protège une partie du désert de Sonora est la destination parfaite pour une escapade à la journée hors de la ville. On se croirait dans d'immenses décors de film de Far West, entouré par les cactus géants Saguaro, les montagnes rougeâtres McDowell et une faune du désert étonnante (colibris, lièvres et géocoucous). En vélo de montagne, on peut passer des heures à explorer les sentiers, en majorité très accessibles, et à naviguer en toute fluidité sur des chemins de sable. Les plus aguerris se dirigeront vers les sentiers rocheux en montagne pour faire grimper l'adrénaline et le cardio.

www.mcdowellsonoran.org

Maricopa Trail

Ce sentier, à la fois pédestre et cyclable, forme une large boucle de 500 km ceinturant la ville de Phoenix et traversant neuf parcs régionaux de la région métropolitaine. Dans le secteur de Scottsdale, la Maricopa Trail traverse, la McDowell Sonoran Preserve ainsi que le parc régional McDowell Mountains sur un réseau de sentiers extrêmement bien balisés et donc très faciles à suivre. Il suffit de suivre ce fil conducteur qui mène à travers les plus beaux paysages du désert, sans jamais trop s'éloigner de la ville. Ne manquez pas de vous arrêter au Centre de la nature du parc régional McDowell Mountains pour en apprendre plus sur les animaux et les merveilles naturelles du désert.

www.maricopacountyparks.net

Tonto National Forest

Proclamée «forêt urbaine la plus visitée des États-Unis», la Tonto National Forest, s'étendant à l'extrémité nord du territoire de Scottsdale, n'a pourtant rien à voir avec une forêt et encore moins urbaine. Il s'agit plutôt d'un immense terrain de jeu désertique recouvert de montagnes rouges, parsemé de cactus et creusé par des lacs et des rivières. Les vélos de route s'amusent à grimper les routes asphaltées ultras raides qui traversent le parc, tandis que les vélos de montagne explorent l'arrière-pays sur des chemins de gravelle. Les points de vue en hauteur sont nombreux sur les vallées et les reliefs arides, ce qui offre une perspective aérienne du désert assez unique.

www.fs.usda.gov/tonto

Infos pratiques:

- Plusieurs vols directs relient Montréal à Phoenix en semaine, et cela toute l'année.

- La meilleure saison pour rouler en Arizona est le printemps (mars à mai) et l'automne (octobre à novembre).

- La ville de Scottsdale, en banlieue de Phoenix, concentre un nombre élevé d'hôtels, de restaurants et de boutiques de plein air (qui louent des vélos).

- En savoir plus: www.experiencescottsdale.com

