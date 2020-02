Bilan d'Air Canada: du soleil, mais des nuages à l’horizon

Air Canada a terminé l’exercice 2019 sur une bonne note, mais des nuages sont présents pour le début 2020 avec l’immobilisation des appareils 737 MAX de Boeing et la suspension des vols vers la Chine continentale en raison du coronavirus.

Les revenus ont augmenté de 202 millions $ au quatrième trimestre de 2019 par rapport à celui de 2018 pour s’établir à 4,429 milliards $. Les profits ont bondi de 512 millions $ en comparant ces deux périodes. Ils ont été de 152 millions $ au dernier trimestre, tandis qu’une perte de 360 millions avait été enregistrée au quatrième trimestre de 2018.

Pour l’exercice 2019 au complet, les revenus ont augmenté de 1,128 milliard $ et les profits de 1,439 milliards $ par rapport à 2018. Il faut cependant noter qu’Air Canada a commencé à comptabiliser les résultats financiers d’Aéroplan en janvier 2019.

«Air Canada affiche de solides résultats pour le quatrième trimestre de 2019, à l'instar d'ailleurs de l'exercice au complet, pour lequel la Société a constaté des produits sans précédent dépassant 19 milliards $, en plus d'afficher un niveau record de liquidités non soumises à restrictions, et ce, malgré l'indisponibilité d'environ le quart de notre flotte d'appareils monocouloirs pour la plus grande partie de l'exercice à la suite de l'interdiction de vol visant les appareils 737 MAX de Boeing à l'échelle mondiale», a affirmé le président et chef de la direction d'Air Canada Calin Rovinescu, par communiqué, mardi.

«La discipline dont nous avons fait montre a été récompensée, puisque notre action a affiché un rendement de 87 % en 2019. Compte tenu du rendement obtenu pour les neuf derniers exercices, l'action d'Air Canada est le titre inscrit à la cote de la TSX qui a connu le meilleur rendement au cours de la dernière décennie, soit 3 575 %», a-t-il ajouté.

Cependant, Air Canada s’attend à un début d’année moins glorieux. Les avions 737 MAX de Boeing sont toujours cloués au sol en raison de questions liées à leur sécurité. L’entreprise s’attend à pouvoir les utiliser à partir du troisième trimestre de 2020. De plus, la suspension des vols vers la Chine continentale et Hong Kong en raison du coronavirus devrait se prolonger jusqu’au troisième trimestre, selon la compagnie. Air Canada prévoit donc que son bénéfice avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements au premier trimestre de 2020 sera inférieur de 200 millions $ par rapport à la période correspondante en 2019.