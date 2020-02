Blocages ferroviaires: Andrew Scheer, démagogue en chef

Décidément, le passage d’Andrew Scheer à la tête du Parti conservateur du Canada, risque fort d’être retenu un jour par les historiens comme ayant été un échec sur toute la ligne. Heureusement que ce bien triste chapitre se terminera bientôt avec l’élection d’un nouveau chef.

Dans la crise des barrages ferroviaires, M. Scheer se distingue à nouveau à la négative. (Je reviendrai en chronique demain, mercredi, pour l’analyse du conflit lui-même).

On peut certes critiquer le premier ministre Justin Trudeau pour sa trop longue absence de leadership dans ce dossier – la crise dure depuis presque deux semaines, mais il macère dans les faits depuis des mois. M. Trudeau a cependant tout à fait raison de favoriser un «dialogue» pacifique avec les opposants du gazoduc Coastal GasLink qui bloquent des voies ferrées à travers le pays.

L’approche pacifique est d’ailleurs fort probablement, du moins en bonne partie, ce qui a porté ce matin «plusieurs chefs des Premières Nations», comme le rapporte Le Journal, à sommer «les manifestants qui, par solidarité avec les chefs héréditaires Wet’suwet’en, perturbent le réseau ferroviaire depuis une dizaine de jours, de mettre fin aux blocus et de laisser la chance aux discussions avec le fédéral.

À l’opposé, Andrew Scheer prône l’approche dure...et foncièrement démagogique.

En réponse ce matin à Justin Trudeau, il s’est levé à la Chambre des communes pour lancer que la position de ce dernier était «la plus faible de l’histoire du Canada à une crise nationale».

Il a aussi traité le discours du premier ministre de «salade de mots» /sic/ et les manifestants autochtones d’«activistes radicaux».

Dans son élan oratoire, il a même accusé les manifestants d’un vaste complot. Soit qu’ils «ne vont pas arrêter tant que notre secteur pétrolier et gazier ne sera pas complètement stoppé».

Peut-être devrait-il jeter un coup d’œil du côté du lobby très influent auprès des décideurs politiques qu’est encore et toujours l’industrie pétrolière. Laquelle, politiquement parlant, se porte très bien, merci beaucoup.

Andrew Scheer devrait aussi réaliser qu’au cours des prochaines années, l’opposition à cette même industrie risque fort de monter à travers la population canadienne elle-même, dont des pans grandissants s’inquiètent de plus en plus des changements climatiques. Mais comme il ne sera plus en politique active, il pourra toujours s’en désoler tout seul dans son salon.

Cela dit, on ne sait trop ce que veut vraiment M. Scheer. Voudrait-il une reprise de la crise d’Oka ?

Son discours est franchement d’une grande irresponsabilité. Les blocages ferroviaires font mal à l’économie, c’est sûr, mais de chercher une résolution pacifique au conflit, tant et aussi longtemps que cela est possible, reste de très loin préférable à l’alternative.

À entendre Andrew Scheer, bien des électeurs au Canada se félicitent sûrement aujourd’hui de ne pas le voir premier ministre.