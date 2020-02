Bombardier chute en Bourse après l’accord avec Alstom

L’action de Bombardier perd environ 9 %, mardi, dans la foulée de l’annonce de la vente de sa division ferroviaire à la multinationale française Alstom pour environ 10,7 milliards $.

Vers midi, le titre reculait de 8,5 % pour s’échanger à 1,51 $, à la Bourse de Toronto. Il a d’abord ouvert en hausse de près de 8 % avant de perdre jusqu’à 10,8 %.

Comme la Bourse de Toronto était fermée lundi en raison d’un congé, la séance de mardi était la première où les investisseurs pouvaient réagir à l’accord conclu lundi avec Alstom.

Les analystes financiers ont généralement bien accueilli la transaction, qui fera fondre la taille de Bombardier de moitié, mais qui pourrait également permettre à l’entreprise de faire passer sa dette de 9,3 milliards $ US à tout juste 2,5 milliards $ US.

L’acquisition doit toutefois être approuvée par la Commission européenne, un processus qui pourrait prendre plus d’un an et même ne pas aboutir. L’an dernier, la Commission a refusé un regroupement entre Alstom et l’allemand Siemens Mobility pour des raisons de concurrence.

À Paris, l’action d’Alstom a clôturé en baisse de plus de 3 % mardi. Notons que l’entreprise devra émettre pour plus de 5 milliards d’euros d’actions pour financer l’achat de Bombardier Transport, ce qui diluera fortement les actionnaires actuels. La Caisse de dépôt et Bombardier achèteront plus de la moitié des nouvelles actions.