Ça commence bien pour Vasek Pospisil au tournoi de Marseille

Le Canadien Vasek Pospisil a gagné son match de premier tour au tournoi de Marseille, mardi, disposant du Finlandais Emil Ruusuvuori en deux manches de 7-6 (6) et 6-3.

Le 98e joueur mondial a mis 1 h 29 min pour vaincre son rival se trouvant à trois échelons de lui au sein du classement mondial.

Finaliste à Montpellier plus tôt ce mois-ci, Pospisil a connu une bonne journée au service en claquant 14 as. Il a réalisé également deux des trois bris de l’affrontement ayant été âprement disputé. Effectivement, l’athlète de l’unifolié a empoché 75 points, soit trois de plus que Ruusuvuori.

Au prochain tour, le Britanno-Colombien affrontera le Polonais Hubert Kuracz, 29e joueur de l'ATP. S'il l'emporte à nouveau, il en découdra ensuite avec le Grec Stefanos Tsitsipas, sixième au monde, ou le Suédois Mikael Ymer, 75e.