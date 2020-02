Comment ramener ma petite-fille dans le droit chemin?

Mon fils a deux enfants. Une fille de 13 ans et un fils de 15. Ma belle-fille ayant un très grand ascendant sur sa fille, elle l’a transformée en carte de mode qui n’a d’intérêt que pour ce qu’elle a sur le dos. Le paraître, c’est tout ce qui préoccupe cette enfant et ça me chagrine, moi qui ai élevé les miens dans le plus grand respect de l’argent si durement gagné, et dans l’importance à accorder aux valeurs de l’esprit qui devraient toujours surpasser les valeurs matérielles.

J’en ai parlé à mon fils, mais il a refusé net d’intervenir, sous prétexte que sa femme sait comment veiller sur sa fille. Je ne le reconnais plus. C’est comme si cette femme l’avait envoûté. Il la voit comme la huitième merveille du monde, alors qu’elle n’est, selon moi, qu’une pauvre écervelée qui risque de mener ses enfants dans le mauvais chemin. Comment faire pour ramener ma petite-fille dans le droit chemin ?

Mamie

Vu le jugement de valeur exprimé en termes on ne peut plus clairs que vous vous permettez de porter sur votre belle-fille, je vous recommanderais de vous garder une grosse gêne dans ce dossier. Car en vous en mêlant, vous risqueriez de vous mettre à dos toute cette petite famille. Laissez votre fils et sa femme s’occuper de leurs enfants, puisque c’est un rôle qui leur revient de droit. Contentez-vous de prêcher vos valeurs par l’exemple.