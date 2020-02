Concert de l'OSM, match du Canadien: Céline Dion et sa famille profitent de Montréal

De retour en ville pour reprendre les concerts qu’elle avait reportés l’automne dernier en raison d’un virus, Céline Dion n’est pas restée cloîtrée au Four Seasons, où elle s’est installée pour son séjour.

Avant de fouler les planches du Centre Bell, la chanteuse a bravé le froid en visitant une autre salle de spectacle montréalaise la semaine dernière: la Maison symphonique. Jeudi, la superstar a assisté au concert Plamondon symphonique, durant lequel une douzaine de chanteuses, incluant Ariane Moffatt, Beyries, Betty Bonifassi, Safia Nolin et Martha Wainwright, ont repris avec l’OSM les grands succès du parolier.

Au terme du concert, Marie-Pierre Arthur s’est tournée vers Facebook pour informer ses fans qu’elle avait interprété Je danse dans ma tête «devant Céline». «J’peux pas croire!» a écrit l’auteure-compositrice.

Le fils aîné de Céline Dion a également profité de Montréal. Selon nos informations, René-Charles a assisté au match opposant le Canadien aux Stars de Dallas, samedi. Point négatif: le jeune homme de 19 ans a été témoin d’une défaite du Tricolore en prolongation.

Céline Dion connaîtra une semaine passablement occupée et riche en émotions. Elle foulera les planches du Centre Bell ce soir et demain. Les camions transportant l’équipement doivent arriver ce matin. Les techniciens auront quelques heures pour monter l’énorme scène sur laquelle l’artiste et ses musiciens se produiront. Il y a encore quelques billets, nous informe le promoteur evenko.