Départ controversé du greffier de L’Ancienne-Lorette

Le greffier de la Ville de L’Ancienne-Lorette a quitté ses fonctions dans la controverse, mardi. Le maire Émile Loranger assure qu’il n’a pas été limogé mais des conseillers de l’opposition soupçonnent un «congédiement déguisé».

Me Claude Deschênes était à l’emploi de la municipalité depuis sa défusion, au milieu des années 2000. Il agissait depuis plusieurs mois comme «courroie de transmission» avec la Commission municipale du Québec qui mène présentement au moins deux enquêtes sur les agissements du maire Loranger, souligne le conseiller indépendant Gaétan Pageau.

Ce dernier dit avoir «l’impression» que son départ précipité, effectif dès maintenant, découle des menaces de suspension qu’il aurait reçues de la part du maire. Il dit s’appuyer sur les confidences de Me Deschênes lui-même, qui brillait par son absence à l'hôtel de ville en fin de journée.

«Dans toute cette démarche-là, j’ai beaucoup plus l’impression que c’est un congédiement déguisé ou une démission forcée que vous nous présentez. J’ai l’impression qu’on demande aux payeurs de taxes de payer pour acheter le silence du greffier», a déclaré M. Pageau lors d’une séance extraordinaire houleuse à 17h.

Aucune menace, dit Loranger

Émile Loranger affirme qu’il n’a jamais menacé le greffier ni imposé quoi que ce soit à ce dernier qui a, dit-il, manifesté le désir de réorienter sa carrière. «Ce n’est pas une prison ici. Les gens sont libres de quitter (...) Me Deschênes ne se sentait plus heureux dans son emploi et ça a conduit aux discussions et au résultat que vous avez là», a réagi le maire.

La conseillère Sylvie Falardeau a corroboré la version du maire. «J’ai parlé à Me Deschênes pour savoir comment ça s’est passé. Il m’a dit la même chose: "Je ne suis plus heureux mais jamais je ne me suis senti menacé ou obliger de m’en aller. Mme Falardeau, ne soyez pas inquiète, ça s’est fait correctement et je n’ai rien à dire là-dessus." J’ai posé les bonnes questions et il a été très clair dans ses réponses.»

La Ville s’est engagée à verser 60 000 $ à Me Deschênes à titre d’indemnité de départ en plus d’une somme de 6 351 $ pour les avantages sociaux. Ce faisant, les parties renoncent à tout recours judiciaires.

Plus de détails à venir...