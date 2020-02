Deux nouvelles émissions gourmandes à Zeste

MONTRÉAL – De nouveaux visages se joindront à la chaîne Zeste ce printemps, alors que deux nouvelles émissions, intitulées «Station Potluck» et «3-2-1 BBQ», titilleront les papilles gustatives du public.

Dans «Station Potluck», le chef animateur Stefano Faita, le chef exécutif de l’établissement Dock 619, à Longueuil, Hugo St-Jacques, et leur coanimatrice Émilie Fournier accueilleront un(e) invité(e) entre les murs du Dock 619 et nous feront découvrir son univers culinaire.

Plats préférés, péchés mignons, souvenirs gustatifs : on recréera la table de rêve des convives, jusqu’à composer un repas complet, auquel contribueront aussi les hôtes de «Station Potluck» en apportant aussi une assiette. Bref, on créera le «potluck» de rêve de la personnalité de passage. Un(e) spécialiste nous entretiendra aussi des dernières tendances culinaires et commentera l’ADN gourmand de l’invité(e). Productions Déferlantes offrira une première saison de 10 épisodes d’une heure de «Station Potluck».

Puis, à «3-2-1 BBQ», concept développé par Trio Orange, le populaire Bob le chef et le maître du grill, Steven Raichlen, promettent une compétition... enflammée! Trois amateurs de barbecue rivaliseront de talent pour démontrer leur savoir-faire au grill, sous les bons conseils de Bob le chef, qui prodiguera encouragements et mises en garde.

En tant que juge, Steven Raichlen éliminera tour à tour les participants dans divers défis. Le candidat qui aura traversé toutes les épreuves sera proclamé gagnant, et notre «roi du BBQ» repartira avec un grand prix de 1000 $.

On peut déjà s’inscrire au 321bbq.ca pour participer à l’un des 10 épisodes de 30 minutes de «3-2-1 BBQ».