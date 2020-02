EN IMAGES | Éric Salvail impassible et muet à son arrivée au palais de justice

Malgré les questions du journaliste de TVA Nouvelles, Éric Salvail est demeuré impassible et muet, la tête haute, lors de son entrée au palais de justice de Montréal, ce matin, pour la deuxième journée de son procès.

• À lire aussi: Témoignage choquant au procès d’Éric Salvail

• À lire aussi: L’autodestruction d’Éric Salvail

Le contre-interrogatoire de Donald Duguay mené par Me Michel Massicotte, l’avocat de Salvail, se poursuit ce matin. L’avocat de l’accusé questionne le plaignant sur le poids qu’il avait à l’époque. Donald Duguay lui répond qu’il pesait 125 livres alors qu’Éric Salvail devait faire osciller la balance à 170-180 livres.

L’avocat de l’ex-animateur indique que Donald Duguay a tenu des versions différentes dans sa déclaration à la police et celle livrée à la cour, hier, concernant l’urinoir notamment.

En se dirigeant vers le lavabo dans la salle de toilette, le plaignant dit qu’il avait déjà une crainte face à Salvail. «Vous ne l’avez pas mentionné dans votre déclaration écrite et votre déclaration vidéo», fait valoir Me Massicotte.

«Malgré votre crainte et les 20 agressions alléguées précédentes, vous avez décidé de laver vos mains en lui faisant dos», expose Me Massicotte. «Je me lave les mains pour sortir de là rapidement», dit le plaignant.

Donald Duguay raconte que le pantalon de Salvail «est déboutonné et que son pénis est sorti. Il se le tient avec la main droite». Me Massicotte demande des précisions. A-t-il une «braguette avec des boutons ou une fermeture éclair? Avait-il un caleçon?», s'enquiert l’avocat. M. Duguay ne se souvient pas de ces détails.

Me Massicotte poursuit ses questions sur l’incident de la salle de toilette. «Je suis de 8 à 10 pieds de la porte qui se trouve derrière Salvail», précise le témoin.

«Est-il facile pour vous de quitter la salle de bain?, veut savoir l’avocat d’Éric Salvail. «Oui, mais techniquement, il me bloque», soutient Donald Duguay.

Accusations et propos grivois

L’animateur et producteur de télévision déchu de 50 ans est accusé d’agression sexuelle, de séquestration et de harcèlement criminel à l’endroit de Donald Duguay.

La victime alléguée de 46 ans a témoigné, hier matin, racontant avec précision les propos «grivois» et répétés ainsi que les gestes déplacés que lui aurait fait subir Éric Salvail alors qu’il était tous les deux employés au service de courrier de Radio-Canada en 1993.

On ne sait toujours pas si Éric Salvail va témoigner pour sa défense.