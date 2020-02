Le quincaillier Home Depot veut recruter 5500 personnes au pays

TORONTO | La compagnie américaine Home Depot vise l’embauche de quelque 5500 personnes un peu partout au pays pour la saison printanière, habituellement très occupée dans le domaine de la rénovation.

L’entreprise a ainsi annoncé mardi qu’elle est actuellement en période de recrutement de nouveaux associés pour des postes de nuit, mais aussi aux ventes ou comme des caissiers, des associés spécialisés et des superviseurs. Il s’agit d’emplois à temps plein, à temps partiel et saisonniers, offerts aussi bien à des étudiants qu’à d’autres candidats veulent faire carrière.

La compagnie a rappelé que plus de 75 % des directeurs de ses magasins au pays ont commencé leur carrière au bas de l'échelle.

Présent dans les dix provinces canadiennes, Home Depot propose plus d'un million d'heures de programmes de formation à ses employés de même que des avantages sociaux pour ceux qui sont à temps plein et à temps partiel. Elle offre aussi des programmes de participation aux bénéfices, un programme de remboursement des droits de scolarité et des programmes d'aide aux associés.

Le numéro un américain de la rénovation compte au total 2291 magasins de détail et a enregistré des ventes de 108,2 milliards $ US ainsi qu'un bénéfice de 11,1 milliards $ US pour son exercice financier de 2018.