«On s'est vraiment pété la face avec Bombardier», dit le directeur du MEDAC

Willie Gagnon directeur du Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires (MEDAC), déplore que les dirigeants de Bombardier ont ignoré l'avis des plus petits actionnaires.

«Nous, on regarde aller Bombardier depuis très très longtemps. On leur envoie des propositions d'actionnaires depuis 2006 [...] et on prédit ce démantèlement depuis des années déjà», a raconté Willie Gagnon en entrevue avec Dutrizac à QUB radio mardi.

Il a raconté que les actionnaires «avaient même écrit à la direction à plusieurs reprises pour suggérer des pistes de solution», mais qu'ils n'avaient reçu «aucun accusé de réception».

Willie Gagnon a rappelé que les actions de Bombardier ont déjà valu plus de 30 $. «À l'heure actuelle, on est en bas de 2 $, on s'est vraiment pété la face avec Bombardier», a dit M. Gagnon, au nom de ses membres du MEDAC actionnaires de Bombardier.

«Nous sommes d'avis que la famille [Beaudoin] devrait discuter avec les actionnaires minoritaires du caractère moral de leur contrôle de la société étant donné la situation», a-t-il déclaré en laissant entendre que les intérêts de la famille Beaudoin avaient pris le dessus sur ceux de tous les autres.

Par ailleurs, il a souligné que l'ensemble des communiqués émis à la suite de la vente de la division ferroviaire de Bombardier à Alstom ne sont pas cohérents.

« On ne parle pas de son nouveau siège social dans le communiqué de Bombardier.»