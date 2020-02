PARTICIPEZ AU BAL DES GRANDS ROMANTIQUES et contribuez à la santé des gens d’ici et à un grand projet social!

À l’aube de la 26e édition du Bal des Grands romantiques, c’est avec fébrilité que j’anticipe à nouveau ce moment privilégié de nous voir tous réunis, ensemble, pour une seule et grande cause : la santé des gens de chez nous.

En participant à notre événement phare le 20 mars prochain, au Centre Vidéotron, vous constaterez une fois de plus le rôle important qu’a la Fondation du CHU de Québec dans vos vies, dans celles de votre famille, de vos amis et de vos proches et que vos dons sont indispensables. Mais plus encore. Le Bal représente une occasion toute désignée de contribuer à la santé et à un grand projet social.

En effet, de manière très concrète, grâce aux retombées du Bal des Grands romantiques, la Fondation pourra réaliser sa mission et soutenir financièrement les cinq hôpitaux du CHU de Québec-Université Laval, son Centre de recherche, le Centre mère-enfant Soleil et le Nouveau complexe hospitalier dont la première phase sera inaugurée dans les prochains mois par l’ouverture du Centre intégré de cancérologie (CIC). C’est donc une occasion unique de prendre part au projet de ce grand centre, de changer la santé et l’avenir de notre société puisque les cas de cancers sont en croissance et que nous devons nous équiper pour les combattre.

Nous pourrons ainsi permettre au CHU de Québec-Université Laval de développer une gamme de soins de plus en plus élargie, d’offrir des soins de santé toujours plus humains, de financer la recherche, l’enseignement et l’acquisition d’équipements technologiques.

Animé par Mitsou Gélinas, cet événement prestigieux de la Fondation du CHU de Québec compte sur l’appui d’un comité organisateur engagé, sur la contribution de généreux partenaires dont notre fidèle présentateur, Québecor, et sur la collaboration de coprésidents d’honneur de choix, soit Mme Mélissa Gilbert, vice-présidente exécutive - Affaires financières, actuariat corporatif et gestion des risques chez La Capitale Assurance et services financiers, ainsi que M. François Dion, président et directeur général de Levio Conseils. Tous ces gens, auxquels s’ajoutent de nombreux bénévoles, participent tangiblement à faire de cette édition une réussite.

Gens d’affaires et professionnels du milieu médical, soyez des nôtres et laissez votre marque, vous aussi, pour ce grand projet social.

Pour vivre l’expérience du #BDGR20 ou pour faire un don, visitez le baldesgrandsromantiques.org

En amour avec la vie.

Ensemble, réinventons l’hôpital.

Marie-Claude Paré

Présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec