Récompensée à l’échelle canadienne

Une délégation de quinze étudiants et employés du cégep de Lévis-Lauzon ayant travaillé à l’implantation du Programme d’étudiants et d’étudiantes réfugiés (PÉR) du cégep, s’est vu remettre le prestigieux prix du Comité local de l’année lors du récent Forum international de l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) et du Centre d’étude et de coopération internationale (CECI). Sélectionné parmi près d’une centaine de comités locaux de collèges et d’universités de partout au Canada, le comité du PÉR du cégep de Lévis-Lauzon a vu son dynamisme et son leadership soulignés lors de la remise du prix.

Travail souligné

Photo courtoisie

L’Association Restauration Québec (ARQ) a tenu à remercier officiellement l’ancien député de Jean-Lesage (2008-2018), André Drolet, pour le rôle clé qu’il a joué dans l’avancement et l’aboutissement de nombreux dossiers touchant la restauration durant son mandat. La cérémonie s’est tenue le 11 février dernier devant les nombreux restaurateurs et dignitaires réunis à l’occasion du Salon ARQ Contacts Chaudière-Appalaches, à Lévis. Son legs le plus considérable restera évidemment la refonte de la Loi sur les permis d’alcool qui a mené au dépôt et à l’adoption à l’unanimité par l’Assemblée nationale, en juin 2018, du projet de loi 170 modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques. Sur la photo, de gauche à droite : Sophie Nantel, ex-attachée politique de M. Drolet ; François Meunier, VP aux affaires publiques et gouvernementales à l’ARQ ; André Drolet, maintenant directeur du développement des affaires pour le Groupe Daigle, Alain Mailhot, PDG de l’ARQ, et Claude Gagné, ex-directeur du bureau de circonscription de M. Drolet.

Prix Chapeau restaurateurs

Photo courtoisie

Par ailleurs, la Fondation ARQ a profité de ce même Salon ARQ Contacts Chaudière-Appalaches, pour remettre son prix Chapeau restaurateurs, région Chaudière-Appalaches, qui souligne l’implication sociale de restaurateurs et le rayonnement positif qu’ils apportent à l’industrie de la restauration. Janic Thibodeau et Christian Dufour, propriétaires de l’Auberge La Marguerite, à L’Islet-sur-Mer, sont dans les affaires depuis 28 ans. En 2006, le couple a fait l’acquisition de l’auberge, à laquelle ils ont ajouté un restaurant en 2007. Sur la photo, Janic Thibodeau et Christian Dufour sont en compagnie de Claude Gauthier, président du conseil d’administration de la Fondation ARQ.

Chez Medway

Photo courtoisie

Robert Cooke, urbaniste, vient de se joindre à l’équipe du Groupe Medway à titre de vice-président développement immobilier. Il sera responsable du développement immobilier du Groupe Medway tant pour ce qui touche à l’implantation et la négociation avec les villes et ministères qu’à la gestion des projets de construction. M. Cooke cumule plus de trente années d’expérience en pratique privée et publique dans le domaine du développement durable, de la planification de sites, de la négociation immobilière et de la gestion de projets de construction. Par le passé, M. Cooke a occupé des postes stratégiques au sein du Groupe Dallaire et de la Ville de Lévis.

Anniversaires

Photo courtoisie

John Travolta (photo), acteur, chanteur, danseur et producteur de cinéma américain, 66 ans... Sébastien Delorme, acteur de télévision, de cinéma et de théâtre québécois, 49 ans... Dennis DeYoung, chanteur et claviériste américain, membre de Styx (Babe), 73 ans... Sonia Gagnon de l’Agence Sonia Gagnon de Montréal... Raymond Rougeau, ex-lutteur--- professionnel, 64 ans... Michel Gauthier, ex-politicien, député Roberval–Lac-Saint-Jean, chef du Bloc québécois (1996-97), 70 ans... Dick Duff, ancien du Tricolore, 84 ans... Yoko Ono, veuve de John Lennon, 87 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 18 février 2019. Charles DeBlois (photo), 79 ans, ancien député fédéral de Beauport-Montmorency-Orléans et journaliste bien connu à Québec dans les années 1970 et 1980... 2018. Didier Lockwood, 62 ans, violoniste de jazz français... 2015. Jerome Kersey, 52 ans, joueur américain de basket-ball (NBA)... 2014. Mavis Gallant, 91 ans, écrivaine canadienne (Montréal) qui a publié plus d’une centaine de nouvelles... 2013. Jerry Buss, 80 ans, propriétaire des Lakers de Los Angeles (NBA) et des Kings de Los Angeles (LNH) de 1979 à 1985... 2013. Damon Harris, 62 ans, chanteur des Temptations de 1971 à 1975... 2011. Fernand Simard, 74 ans, l’un des 6 fondateurs de Cossette Communication Marketing... 2009. L’abbé Michel Fortin, 69 ans, curé des paroisses Christ-Roi à Lévis, de Saint-Charles-Garnier et de Saint-Michel-de-Sillery... 1964. Joseph--Armand Bombardier, 56 ans, le père de la motoneige.