Un jeune bosseur canadien perd la vie à 19 ans

Freestyle Canada a annoncé, mardi, que le skieur acrobatique Brayden Kuroda est décédé, et ce, au jeune âge de 19 ans.

La cause du décès de l’athlète natif de la Colombie-Britannique n’a pas été révélée.

«Brayden était un jeune homme très spécial. Son sourire contagieux et sa passion pour le ski acrobatique ont inspiré notre communauté. Il trouvait toujours le temps de donner en retour, soulignant combien il était important pour lui personnellement d'être un bon modèle tant sur les pistes qu'en dehors et d'encourager les jeunes athlètes à atteindre leurs objectifs», a écrit Freestyle Canada dans un communiqué.

«Nous sommes bouleversés par la perte incommensurable de ce jeune homme énergique, brillant et talentueux, a quant à lui exprimé Peter Judge, chef de la direction de Freestyle Canada. Nos cœurs, nos pensées et nos prières accompagnent les coéquipiers de Brayden, ses amis et sa famille, et plus particulièrement Ken et Berva Kuroda, ses parents.»

Brayden Kuroda faisait partie de l’équipe nationale NextGen et avait notamment signé la troisième meilleure performance canadienne lors de la dernière édition de la Coupe du monde de Calgary.