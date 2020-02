[VIDÉO] Carambolage sur l’autoroute 10 à Richelieu

Les services d’urgence en ont eu plein les bras, tandis que la patience d’une centaine d’automobilistes a été mise à rude épreuve, mardi en fin d’avant-midi, en raison d’un important carambolage survenu à Richelieu, en Montérégie.

Au total, plus d’une quinzaine de véhicules ont été impliqués dans la série de collision ayant eu lieu sur l’autoroute 10 ouest, entre Marieville et Richelieu.

«On a eu des accidents à l’avant et à l’arrière et, par conséquent, environ une centaine de voitures sont enclavées dans le milieu», a indiqué la sergente Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Évidemment, ce carambolage, qui s’étendait sur plusieurs centaines de mètres, a forcé la fermeture complète de l’autoroute 10 ouest entre les kilomètres 29 et 37.

Suivi : #A10 ouest (des Cantons-de-l'Est) à Marieville, Fermeture complète à la hauteur de la #R227 (sortie 37). Détour par #R112 et #R133. — Québec 511 (@Qc511_Mtl) February 18, 2020

Des automobilistes, dont la voiture n’a pas été accidentée, ont dû patienter de longues minutes avant de finalement pouvoir quitter les lieux de façon sécuritaire.

Selon les autorités, quelques personnes auraient subi des blessures, mais rien qui ferait craindre pour leur vie.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

La visibilité réduite et la chaussée glissante pourraient être en cause dans ce carambolage. «Il est fortement recommandé de faire preuve d'une grande prudence et d'adapter sa conduite en fonction des conditions routières hivernales», a d'ailleurs rappelé le ministère des Transports en annonçant la fermeture de l'autoroute en raison du carambolage.

En fin d’après-midi, une portion de l’autoroute 10 ouest était toujours fermée à la circulation dans le secteur.