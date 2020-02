ROY, Marc



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 31 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Marc Roy, époux de feu madame Thérèse Fortin, fils de feu madame Fabiola Robin et de feu monsieur Émile Roy. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 21 février 2020, de 10 h à 12 h. Il laisse dans le deuil ses enfants: Yvan (Diane Blais), Denis (Martine Moreau), Donald (Lise Legresley), Francine (Francis Ruel), Lise (Raymond Deblois); ses petits-enfants: Jean-Simon, Samuel, Meggy (David Papillon), Stéphanie, Charles et Laurie; son arrière-petite-fille Lana; sa sœur Jeanne D'Arc; sa belle-sœur Monique Fortin, ainsi que ses neveux, ses nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone: 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.