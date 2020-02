BARRETTE, Marc



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Marc Barrette, époux de feu madame Jeannine Davy survenu au Centre d'hébergement Fernand-Larocque, le 7 février 2020, à l'âge de 93 ans. Il laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Luc Jacob), Jean (Christiane Guay) et Claude, ses petits-enfants: Olivier, Marie-Pier, David et Thomas, ses soeurs: Charlotte (feu Jean Bérubé) et Michelle (Denis Perras), sa belle-soeur Suzanne Davy (feu Jean Le Roux), ainsi que des neveux, nièces et amis. La famille tient à remercier l'équipe du Centre d'hébergement Fernand-Larocque pour d'excellents soins prodigués à Marc tout au long de son séjour. Il n'y aura pas de funérailles. Une mise en terre aura lieu cet été au cimetière Belmont.2000, rue CunardLaval (Québec) H7S 2G5450 934-9808cfgrandmontreal.com