5 conseils qu’on oublie parfois pour sauver de l’argent en voyage

L’envie de partir en vacances pendant l’hiver et la semaine de relâche pousse parfois à dépenser plus qu’on voudrait. Avant de céder à la tentation d’un 5 étoiles ou d’une plage privée hautement instagrammable, rappelez-vous ces quelques astuces fort simples pour économiser avant et pendant votre voyage.



1. Soyez ouvert sur le choix de la destination

En considérant plusieurs destinations plutôt qu’une seule, vous serez en mesure de comparer les prix et le taux de change avant d’arrêter votre choix sur un pays.

L’Asie du Sud-Est ou encore de l’Europe de l’Est sont populaires du point de vue du coût de la vie. Pour le reste, consultez les palmarès des destinations les moins chères, ils sont d’excellents guides!

2. Attendez le bon moment

Privilégiez la basse saison de votre destination pour partir. Vous économiserez autant sur le vol que l’hébergement.

Identifiez plusieurs dates et comparez les tarifs en vigueur, car le prix varie facilement d’une semaine à l’autre. Retenez que les mardis et les mercredis sont parmi les journées les moins chères pour voler. Google Flights est un excellent outil de comparaison, tandis que le site Les Vols d’Alexis partage une foule de billets d’avion abordables.

3. Choisissez la bonne solution voyage pour votre cellulaire

Pour éviter une facture salée au retour de voyage, ne partez pas sans avoir vérifié les options pour votre cellulaire adaptées à vos besoins et à votre destination. Pour voyager l’esprit tranquille et utiliser votre téléphone, le fournisseur mobile Fizz propose des Ajouts de voyage qui couvrent plus de 200 pays à travers le monde.

Il suffit d’acheter un bloc de données supplémentaires à prix fixe, et un autre au besoin en cours de route. Vous pourrez ensuite suivre votre consommation en temps réel, sans mauvaises surprises.

4. Évitez les hôtels

Plutôt que de systématiquement loger à l’hôtel, explorez l’offre de maisons ou d’appartements à louer. Airbnb, faut-il le rappeler, permet de rapidement louer ou réserver un appartement partout dans le monde.

Quant à l’échange de maisons, elle permet de profiter d’une mine d’or de conseils, d’informations personnalisées et des commodités quotidiennes des propriétaires. D’ailleurs, certains prêtent même leur voiture aux locataires!



5. Mangez local!

Côté nourriture, visitez les marchés locaux et cuisinez les produits de la région pour vivre une expérience immersive totale. Évitez les restaurants touristiques souvent trop chers et éloignez-vous des attractions populaires dont la réputation est parfois surfaite.

Questionnez les habitants sur les endroits où ils préfèrent manger. Vous y trouverez les meilleurs plats aux meilleurs prix !

