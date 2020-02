CHÂTIGNY, Yolande Pageau



Au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le 7 février 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Yolande Pageau, épouse de feu monsieur Gérard Châtigny. Elle était la fille de feu Alfred Pageau et de feu Alice Baribeau. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Jacques (Elisabeth Baron), Raynald (Linda Couture), Diane (Guy Vignet), Marjolaine, Lynda, Céline (Alain Sylvain), Richard; ses 14 petits-enfants, 10 arrière-petits-enfants et 2 arrière-arrière-petits-enfants; ses sœurs Estelle (feu Ludovic Letelier), Claudette (feu Patrick Desrochers), son frère René (feu Claudette Gagnon)(Lise Lacasse); ses belles-sœurs : Ghyslaine Moore (feu Jean-Guy), Madeleine Grenier (feu Gaston), Fernande Lacasse (feu Lionel) et les autres membres de la famille de feu Alfred Pageau et de feu Alice Baribeau; sa belle-famille feu Diogène Châtigny et feu Anna Dussault; ses 4 filleul(e)s; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci au personnel du Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, ainsi qu'aux Dre Coulombe et Dre Paquet pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera auà compter de 13h,La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Beaudoin, Ferland, Dupuis Ltée.