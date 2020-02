PICARD, Émilienne (Odette)



Décédée à son domicile, le 3 février 2020. Elle était la fille de feu dame Philomène Hébert et de feu monsieur Jules Picard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 21 février 2020 de 19h à 21h et le samedi 22 février de 9h30 à 10h30.et de là au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Lucille (feu Jean Mercier), Jeannine (feu Guy Fortin) et Françoise; ses frères Lucien (Denise Roy), Gilles (Françoise Desrochers) et Yvon; son beau-frère Fernand Lauzière (feu Madeleine Picard). Elle laisse également dans le deuil des neveux et nièces ainsi que des ami(e)s.Que son âme repose en paix.