Cosmétiques: KDC/One achète Zobele Group

LONGUEUIL | Le spécialiste de produits de beauté KDC/ONE, basé à Longueuil, a annoncé mercredi l’acquisition de Zobele Group, un fabricant italien de produits d’entretien domestique et d’assainissement de l’air.

L’acquisition de Zobele, qui compte plus de 5000 employés et dessert 130 clients, va permettre à KDC/ONE de renforcer sa place dans les produits de beauté, de soins personnels et d’entretien domestique. Une fois la transaction finalisée, l’équipe de direction actuelle restera à la tête de Zobele.

Fondée en 2002, KDC/One s’est liée en novembre 2018 à Cornell Capital, une société privée d'investissement qui a des bureaux à New York et Hong Kong. La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) détient aussi une participation dans KDC qui se situait entre 300 et 500 millions $ au 31 décembre 2018.

Dans un communiqué, il est spécifié que le financement de la transaction reposera notamment sur un réinvestissement substantiel de capitaux propres de la part de Cornell Capital et de la CDPQ ainsi que des autres investisseurs.

«Cette transaction stratégique et hautement complémentaire positionne KDC/ONE sur la voie du succès continu en tant que partenaire de marque mondiale apte à fournir des innovations sur mesure, à un rythme accéléré», a déclaré Justine Cheng, présidente du conseil d’administration de KDC/ONE et associée de Cornell Capital.

«Depuis notre investissement initial en 2014, KDC/ONE a réalisé une série d’acquisitions internationales complémentaires qui, au-delà de la croissance et de la diversification, lui ont permis de consolider sa position comme l’un des manufacturiers les plus innovants au monde, a souligné Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse. L’entreprise québécoise est aujourd’hui un véritable leader international et la Caisse est heureuse de continuer à l’appuyer.»

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.