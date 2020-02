DUSSAULT, Marcel



À la Maison Paul-Triquet à Québec, le 15 février 2020, à l'âge de 97 ans et 9 mois, est décédé monsieur Marcel Dussault, époux de feu madame Lucile Côté, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Il demeurait à Donnacona (Les Écureuils). La famille recevra les condoléances au, à partir de 13 h.et de là, au cimetière Saint-Jean-Baptiste de Les Écureuils. Monsieur Dussault laisse dans le deuil ses enfants: Gaétan (Linda Plamondon), Alain (Francine Leclerc) et Chantal. Il était le frère et le beau-frère de: feu Simone (feu Gérard Delisle), feu Damasse (feu Fernande Gingras), feu Gaston (feu Paulette Côté), feu Léona, feu Gérard (feu Suzanne Bergeron), feu Rolande, feu Paul (Jeannine Malenfant), feu René (feu Françoise Alain), feu Monique (feu Roland Renaud), feu Philippe (feu Nicole Milliard); feu sr Jeanne D'Arc Côté, feu Yvette (feu Alfred Raymond), feu Yolande (feu Victor Trépanier), Clément (Gemma Paquet), Thérèse (Raymond Drolet), sr Ghislaine, Marcel (Jeanne D'Arc Bédard), feu Raymond (feu Jeannette Bérubé), feu Laurent (Monique Richard, Kenneth Taylor). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de l'unité des soins psychogériatrique du 3e étage de la Maison Paul-Triquet et du CLSC de Donnacona pour les bons soins prodigués ainsi qu'à Carole Lesage pour son dévouement.