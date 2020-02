En prévision du 100e anniversaire

Le 35e Tournoi de golf au profit de la Fondation François-Bourrin, qui se tiendra le vendredi 5 juin, au club de golf Lorette sous la présidence d’honneur de Marc Boutet, président de De Marque, mettra en lumière le début des festivités entourant le 100e anniversaire de l’école secondaire privée de l’arrondissement Beauport à Québec. Renseignements : 418 661-6978

Amateurs de quilles

Photos courtoisie

Caroline Desbiens (photo), députée fédérale de Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix, a accepté la présidence d’honneur du 29e Quilles-o-ton des Chevaliers de Colomb Conseil 8098 de Lisieux. L’activité, présentée pour la 6e année consécutive au profit de la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux, se tiendra le samedi 28 mars, de 13 h à 16 h, au Salon de quilles Univers des Promenades Beauport. Plus de 1500 $ en prix de participation seront offerts. Inscription individuelle ou en équipe de 5 ou 6 joueurs. Pour réservations : 418 624-0705 ou 418 661-2260. Sur la photo du bas : le grand chevalier, Bernard Gauthier ; le responsable de l’événement, Robert Paquet ; et le président de la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux, Jocelyn Nadeau, s’attendent à ce que plus de 160 joueurs de petites et grosses quilles y participent encore cette année.

Les Saveurs du Théâtre

Photo courtoisie

La Fondation Sourdine tiendra sa 21e soirée phare « Les Saveurs du Théâtre », le mercredi 6 mai, au Capitole de Québec sous la présidence d’honneur d’André Labbé (photo), vice-président régional de la RBC Banque Royale. Vous pourrez voir les élèves de l’École oraliste de Québec se produire sur les planches du Capitole et profiter d’un repas gastronomique aux accents espagnols en accord avec les vins offerts par la SAQ. Cet événement unique permettra à nouveau de mettre en lumière tout le travail accompli avec les enfants qui, malgré leur handicap lié à la communication (surdité et problèmes langagiers), relèvent le défi de livrer à l’oral une prestation avec détermination et fierté. Renseignements : www.sourdine.qc.ca ou 418 263-5189, poste 236.

Boursiers

Photo courtoisie

La Fondation Marguerite-Jacques a profité de sa soirée-bénéfice annuelle, le 8 février dernier, pour remettre 6 bourses de 400 $ à de jeunes étudiants du secteur de Saint-Joseph-de-Beauce poursuivant des études postsecondaires en musique. La Fondation a justement comme mandat de promouvoir et d’encourager le développement des talents musicaux. Sur la photo, les boursiers de gauche à droite : Roxane Lessard, Maryane Lessard, Nicolas Gagnon, André Lambert, président de la Fondation Marguerite-Jacques, Jérémie Boutin et Victor Doyon. Boursière absente sur la photo, Laurie Savoie.

65 ans de mariage

Photo courtoisie

Toutes mes félicitations à Lucien Roy et Doris Boutin, natifs et résidents de Saint-Raphaël (Bellechasse) qui célèbrent aujourd’hui leur 65e anniversaire de mariage. Cette union a donné naissance à 11 enfants, 23 petits-enfants ainsi que 17 arrière-petits-enfants.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jean-Carl Boucher (photo), acteur québécois (Ricardo dans 1981, 1987 et 1991 de Ricardo Trogi), 26 ans... Benicio del Toro, acteur portoricain naturalisé espagnol, 53 ans... Seal, chanteur et compositeur britannique, 57 ans... Andrew, prince d’Angleterre, 2e fils d’Élisabeth II et du prince Philip, 60 ans... Jeff Daniels, acteur américain, 65 ans... Alain Manoukian, couturier français d’origine arménienne, 74 ans... Smokey Robinson, chanteur et auteur-compositeur américain, 80 ans... Joe Crozier, défenseur qui a joué 8 saisons avec les As de Québec et les a dirigés en 1957-58, 91 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 19 février 2019. Nicole Martin (photo), 69 ans, chanteuse, productrice et animatrice québécoise... 2019. Karl Lagerfeld (photo), 85 ans, styliste allemand, directeur artistique de la maison Chanel... 2019. Don Newcombe, 92 ans, puissant lanceur droitier des Dodgers de Brooklyn et l’un des premiers Noirs à évoluer dans le baseball majeur... 2017. Néfertari Bélizaire, 54 ans, comédienne québécoise d’origine haïtienne... 2016. Harper Lee, 89 ans, romancière américaine. 2012. Jean-Marc Roy, 65 ans, maire de St-Alexandre-des-Lacs (Matapédia)... 2009. Kelly Groucutt, 63 ans, bassiste du groupe ELO... 2001. Charles Trenet, 87 ans, auteur-compositeur-interprète... 1997. Deng Xiaoping, 92 ans, l’héritier de Mao Tsé-Toung... 1996. Charlie O. Finley, 77 ans, propriétaire de baseball... 1978. Ovila Légaré, 76 ans, comédien et chanteur de folklore.