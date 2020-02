Ryan Newman obtient son congé de l’hôpital

Deux jours après avoir été victime d’un sérieux accident lors du dernier tour du Daytona 500, le pilote automobile Ryan Newman a obtenu son congé de l’hôpital, mercredi.

L’Américain de 42 ans avait été transporté par ambulance au Halifax Medical Center, à Daytona Beach, en Floride, où les médecins avaient jugé son état sérieux, mais que sa vie n’était pas en danger.

Ryan Newman has been treated and released from Halifax Medical Center pic.twitter.com/J0twhGgQm7 — Roush Fenway (@roushfenway) February 19, 2020

L’écurie Roush Fenway Facing avait indiqué dans les dernières heures sur son compte Twitter, «que l’état du pilote s’améliorait beaucoup» et que «fidèle à sa nature joviale, il blaguait avec les membres du personnel médical, ses amis et sa famille, tout en jouant avec ses deux filles». L’organisation a également publié une photo de Newman quittant l’hôpital.

Newman était en tête de la course de NASCAR, lundi soir, lorsque l’accident est survenu. À l’approche de la ligne d’arrivée, lorsqu’il roulait à environ 190 milles à l'heure et tentait de bloquer Ryan Blaney, il a vu sa voiture heurter le muret extérieur du circuit. Son bolide a fait un tonneau avant d’entrer en collision avec celui de Corey LaJoie.

La voiture a terminé sa course sur le capot, en feu et avec une importante fuite d’essence. Les secouristes sont rapidement intervenus et ont mis environ 20 minutes pour sortir Newman de son bolide. La nature des blessures subies par le pilote n’a pas été révélée.

Blaney et LaJoie s’en sont sortis indemnes, et Denny Hamlin a remporté la course.