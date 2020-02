Visé par de multiples accusations: Yvon Michel à la défense de sa réputation

Visé par de multiples accusations de la Régie des alcools, des courses et des jeux, le promoteur de boxe Yvon Michel a eu l’occasion de contre-attaquer, mercredi, lors de la deuxième journée d’audience tenue au Palais de justice de Montréal.

Michel est accusé par la Régie d’«atteinte au bon renom du sport, de présence de groupe criminalisé, de tenue d'un combat concerté et d’exercice d'un permis au bénéfice d'un tiers» en lien avec un gala de boxe tenu en septembre dernier à Montréal.

La présence de membres de groupes criminalisés à l’intérieur du périmètre de sécurité réservé aux invités du promoteur est en cause, tout comme la tenue d’un combat caritatif entre Patrick Côté et Hugo Girard, notamment.

Le promoteur s’est défendu avec force, mercredi.

«Je vous avais dit que j'avais des choses à dire, j'ai répondu aux questions, j'ai expliqué quelle était la politique qu'on a suivie, maintenant c'est dans les mains des juges, mais je suis très confiant quant à leur décision», a indiqué Michel à sa sortie de la salle d’audience.

Le grand patron de GYM a assuré plus d’une fois qu’il ne connaissait pas les criminels assis derrière lui lors du gala. Ceux-ci n’avaient pas été invités; les billets dont ils ont bénéficié étaient disponibles via le réseau Ovation et ils ont donc été achetés.

«J'ai dit la vérité, je ne me tiens pas dans aucun de ces milieux-là, je ne fréquente personne d'entre eux, je ne m'intéresse pas à ce qu'ils font», a indiqué Michel en point de presse.

«Groupe Yvon Michel et Yvon Michel n'ont jamais rien fait pour nuire à la bonne réputation de la boxe», a également clamé le promoteur.