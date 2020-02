DELISLE, Marielle



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 3 février 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Marielle Delisle, épouse de feu monsieur Lucien Poliquin, fille de feu monsieur Jules Delisle et de feu dame Yvonne Delisle. Elle demeurait à Portneuf. La famille recevra les condoléancesà compter de 9h,L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Delisle laisse dans le deuil ses enfants: Mario, Alain et Martin; ses petits-enfants: Jimmy, Kimillia et Lucas; ses sœurs: Loraine (Yvon Gignac) et Christine (Roger Vallé); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Poliquin: Denise, Louisette (Serge Turmel), André (Francine Nadeau), Yvon et Réjean (Manon Moisan). Elle était également la sœur de feu Yvon Delisle (Louise Bernard) et la belle-sœur de feu Denis Poliquin, madame Delisle laisse aussi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital Enfant-Jésus de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à l'église.