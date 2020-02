GAGNÉ, Paul-Eugène



Au CHUL, le 28 janvier 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Paul- Eugène Gagné, époux de feu dame Aurore Robitaille, fils de feu monsieur Lorenzo Gagné et de feu dame Marie-Anna Boutet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, ses filles: Ghislaine (Guy Robitaille), Louise (Serge Caux) et Elaine (Jacques Milhomme); ses petits-enfants: Sébastien Caux (Caroline Gravel), Carl Robitaille (Nathalie Dubeau Racine), Marie-Eve Caux (Yannick Giroux), Jean-François Milhomme (Nathalie St-Laurent) et Isabelle Milhomme (Hugo Jacques); ses arrière-petits-enfants: Mégane, Gabriel, Xavier, Hubert, Jacob et Paul; ses frères et sœurs: feu Gemma (Guy Therrien et feu Marcel Boies), feu Maurice (Jeannine Asselin), Yvette (feu Pierre Gagnon), feu Noëlla (feu Emilien Sylvain), Françoise (feu Roger Bérubé), Jeanne D'arc (feu Georges-Emile Jobin), Marguerite (feu Rolland Boissinot), feu Marie-Claire (Michel Bouchard), Charles-Henri (Irène Lepage), Jeannine, Micheline (Martin Bédard) et Jean (Lise Genest); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robitaille: Claire, feu René (Yvette Taillon et feu Clara Robitaille), feu Gérard (feu Jacqueline Turcotte) et feu Henri (feu Gemma Gagnon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la Résidence La Source pour leur délicatesse et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, Avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418 682-6387, https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don.