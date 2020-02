PARÉ, Marcel



À son domicile, le 12 février 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé subitement monsieur Marcel Paré, fils de feu Albert Paré et de feu Marie-Anna Langlois. Il demeurait à Saint-Raphaël, Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 8h45. Monsieur Paré est allé rejoindre son fils Michaël qui l'a précédé. Il laisse dans le deuil son fils Frédéric (Christine Arbour) et son petit-fils Gabriel; ses frères et sœurs: Guy (Hélène Dussault), feu Jean-Robert (Marie-Paule Asselin), Sr Jacqueline, feu Lionel, feu Monique (feu Gilles Picard), Linette (Paul-André Goupil), Roch (Louise Morency), Jani, feu Mariette, Danielle et Denis (Sonia Paquet); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des premiers répondants de St- Raphaël pour leur travail. La direction des funérailles a été confiée à la