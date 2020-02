VIDAL, Gertrude Martel



Au CHSLD de St-Apollinaire, le 13 février 2020, à l’âge de 92 ans et 2 mois, est décédée dame Gertrude Martel, épouse de feu monsieur Paul-Émile Vidal, fille de Célina Goulet et de Joseph Martel. Elle demeurait à Ste-Croix de Lotbinière. Elle laisse dans le deuil sa fille Line et son conjoint Luc Julien; ses petits-fils François-Xavier et Jean-Nicolas. Elle était la sœur de feu Antonio, Yolande (feu Guy Gravel); belle-sœur de : feu Andréa (feu Antony Prince), feu Thérèse (feu Omer Vaillancourt), feu Réal (feu Pierrette Martel), feu Cyrille (Gemma Girard), feu Gérard (feu Adèle Lepage), feu Fernande (Guy Boisvert). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD de St-Apollinaire pour leur dévouement et les bons soins prodigués.où la famille vous accueillera à compter de 9h30. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada. https://alzheimer.ca/La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire