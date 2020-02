CARON LÉTOURNEAU, Lise



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 23 janvier 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Lise Caron Létourneau, épouse de feu monsieur Clément Létourneau. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses fils: Jean Létourneau (Manon Carrier) et Martin Létourneau (Marie-Claude Beaudoin); ses petits-enfants: Jessica (Francis Théorêt), Félix (Émilie Béland-Bonenfant), William et Xavier; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-soeurs de la famille Caron: Robert, Jacqueline (feu Herménégilde Roberge), Colette (feu Roland Brochu), feu Jean-Paul (feu Madeleine Ruel), Jean-Guy (feu Colette Casault), feu Gisèle (feu Claude Bernier), Monique (Yvon Samson), feu André et Serge (Mélanie Le Clair); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Létourneau: Yolande (Maurice Chabot), Laval (Marie-Thérèse Tremblay), feu Gilles (Claudette Girard), Simon (Lise Fleury), Suzanne (Marc Bégin), Raymonde, Denis (Éliette Doyon), feu Hélène (feu Guy Vien), Aline (André Ouellet), Claude (Dorothée Bernier) et feu Luc; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Merci au dévouement de l'ensemble du personnel du 5e étage du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour les bons soins qui lui ont été prodigués durant son séjour et au médecin traitant, madame Catherine Jean. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, 5445, rue Saint-Louis, Lévis (Québec) G6V 4G9 (https://www.castjoseph.com/fr/la-fondation). La famille vous accueillera auà compter de 9h.