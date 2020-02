LEFEBVRE, Madeleine Gagné



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 février 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée entourée de l'amour des siens dame Madeleine Gagné, épouse adorée de M. Euclide Lefebvre, elle demeurait à St-Lambert-de-Lauzon. Elle laisse dans le deuil outre son époux bien-aimé, ses enfants: Nelson (Guylaine Couture), Donald (Mireille Morin) et Alain (Nadine Barras); ses petits-enfants qu'elle aimait tant: Roxanne (Charles Martel), Samuel (Marie-Christine Laflamme), Sarah-Maude, Isabelle, Félix et Alexis. Elle était la sœur de Évangéline (feu Noël Thivierge), Annette (feu Bertrand Larochelle), feu Huguette (Marcel Lessard, Huguette Berthiaume), feu Géraldine (Walter Auclair, Raymonde Paré), feu Carmelle (feu Aimé Roy), Laurianne (Yvan Jacques), feu Georges-Albert, Léandre (feu Gisèle Lefèbvre)(Gaétane Bolduc), feu Jean-Marie, Immaculée (Laurent Poulin), feu Anna-Marie (feu Robert Morin), feu Louis-Philippe (feu Louise Deblois), Louiselle (Yves Giguère), Christine (Charles Berthiaume). Elle était la belle-sœur de feu Laurier (feu Jeannette Labrecque), feu Réal (feu Juliette Goulet), Jeannine (feu Benoit Berthiaume), feu Marielle (feu Ernest Cyr), feu Georgette (feu Onil Langevin), feu Edith (feu Lucien Rioux), Liboire (Normande Gagné), Hermel (Louisette Gagnon), Hermance, feu Agathe, feu Gisèle (Léandre Gagné), Gilberte (Marc Larocque). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances à laParent & St-Hilaire Inc.vendredi le 21 février de 19 h à 21 h.à compter de 12 h jusqu'à 13 h 30,M. Lefebvre et la famille tiennent à remercier profondément le Dr Christophe Hamel pour sa grande humanité, le Dr Anabelle Gagné, ainsi que tout le personnel soignant du 7e de l'Hôtel-Dieu de Lévis, tout particulièrement son ange Marilise, pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (www.cancer.ca) ou la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La direction des funérailles est confiée à la