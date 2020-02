BRIÈRE, Raymond



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 13 février 2020, à l'âge de 85 ans et 4 mois, est décédé notre papa bien-aimé monsieur Raymond Brière, époux de feu madame Louise Godin. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances, à partir de 11 h,sous la direction duMonsieur Brière laisse dans le deuil ses enfants: Élaine (Pierre Mayville), Linda, Alain (Claire-Annie Blais) et Diane (Stéphane Dussault); ses petits-enfants: Pierre (Jade D. Marois), Mireille (Maxime Vachon) et Francis Mayville (Dominique Fortin); Bilal Kamel (Jazmin Abraham); Simon, Mélanie et Vincent Brière; Emanuel Dussault; ses arrière-petits-enfants: Nathan et William Mayville; Olivier, Noémie, Léana et Raphaëlle Vachon; James et Amy Mayville; Malik Kamel. Il était le frère et le beau-frère de: Rita (feu Charles Bédard), Colette (Gérard Rochette), feu Pierrette (Louis-Marie Gaudreault), feu Robert (Louise Morissette), Réjean (Claire Huard), feu Marcel (feu Jeannine Roy), feu Claude; feu Gilberte Godin (feu Martin Jacques), feu André, feu Laurier (feu Jeannine Perreault), feu Thérèse (feu Pierre Godin), feu Claire, feu Juliette (Louis-Georges Fortin), feu Paulin (feu Anita Galarneau), feu Pauline, feu Agathe (Jean-Paul Lavallée), feu Léo. Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Donnacona pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Bureau 305, Québec, QC, G1S 3G3,www.societealzheimerdequebec.com