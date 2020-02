DUMAS, Jean



À Québec, le 2 février 2020, est décédé paisiblement à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, monsieur Jean Dumas, âgé de 82 ans, fils de feu Lucien Dumas et de feu Laura Normand-Fortin. Il laisse dans le deuil sa soeur, Lorraine, son neveu, Cyrille Roy, sa nièce, Caroline Roy, et son ex-conjointe, Monique Vaillancourt.À sa demande, son corps ne sera pas exposé, aucun service funèbre ne sera célébré, et l'inhumation se tiendra dans la plus stricte intimité au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Monsieur Dumas a œuvré principalement dans le monde de la radio et de la télévision, notamment à CJBR Rimouski en début de carrière, à Québec par la suite pour Radio-Canada, à CFCM Québec à titre de chef d'antenne pendant plus d'une décennie, en plus d'avoir dirigé et opéré à Québec la station CJMF dont il était l'un des copropriétaires. Un remerciement tout à fait particulier est adressé à la docteure Françoise Marchand de la clinique Marie de l'Incarnation, et à l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec. Vous êtes invités à faire parvenir vos dons à la fondation du CHU de Québec. Téléphone : 418 525-4385. Site web : www.fondationduchudequebec.org.