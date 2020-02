LAVOIE, Pierrette



Au CHSLD St-Augustin, le 6 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Pierrette Lavoie, épouse de feu monsieur Auguste D'Anjou, fille de feu monsieur Isidore Lavoie et de feu dame Alexina Tremblay. Native de Montréal, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil, son fils Raymond; sa fille Lynn; ses petits-enfants: Alexandre (Marjorie) et Sébastien (Marie-Pier); ses arrière-petits-enfants: Isaac, Tristan, Loïc et Sarah; ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418 527-4294, https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/?FrmGroupUID=all.