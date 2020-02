LESSARD, Réal



Au Centre Paul-Gilbert, le 12 février 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Réal Lessard, époux de madame Doris Ruel. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Caroline, Nathalie, Dominic, Marie-Ève, Isabelle, Jean-François et leur conjoint(e); ses petits-enfants: Daniel, David, Lorie-Anna, Xavier, Rose, Marianne et Olivier; son arrière-petite-fille Marylin; ses frères et soeurs: Yolande, Roland, feu Paul, Clermont, feu Pauline, Liliane, Louise, Réjeanne, feu Jean-Yves, Larry, Luce, Yvan, Serge, Jean-Noël et leur conjoint(e); ses belles-soeurs et son beau-frère de la famille Ruel: Florence, Noëlla, Irène, Léopold, Sylvia et leur conjoint(e); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à l'équipe du Centre Paul-Gilbert et du CLSC de Saint-Romuald pour les bons soins et l'accompagnement. La famille vous accueillera auà compter de 12h.