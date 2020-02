DESBIENS, Monique



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 16 février 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Monique Desbiens, fille de feu Laura Tremblay et de feu Lucien Desbiens. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aude 12 h à 13 h 45.Elle laisse dans le deuil ses frères: Jean (Ghislaine Tremblay) et feu Carol; son neveu et ses nièces: Nathalie (Pierre Arnold junior), Pierre et Michèle (Éric Fitzback); ses petits- neveux et ses petites-nièces: Marie-Julie et Mélissa Bédard, Britanie, Benjamin et Isaac Fitzback. Elle est allée rejoindre son grand ami feu Jean-Guy Boivin.