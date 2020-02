GAMACHE, Richard



À l'Hôpital Chauveau, le 7 février 2020, à l'âge de 59 ans, est décédé Richard Gamache, conjoint de Hélène Emond. Il était le fils de feu dame Jeannine Langlois et de feu monsieur Clément Gamache. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Hélène; ses fils: Guillaume (Audrey Larose) et Mathieu; sa petite-fille Florence; ses sœurs: Diane (Roger Bouchard) et Sylvie (Alain Savard) ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement la Docteur Karine Michaud neurologue et l'infirmière pivot Nicole Plante pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél.: 418-683-8666, internet : www.cancer.ca.